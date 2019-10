Les ados dans la peau d’un enquêteur d’incendie

Les stages d’un jour sont choses du passé au Service de sécurité incendie de La Prairie, qui a trouvé un moyen bien plus efficace pour sensibiliser les adolescents aux risques d’incendie. Le programme de prévention Scènes d’enquête : les risques du feu plonge les adolescents au cœur de scènes réalistes d’incendie. Le tout, dans une roulotte aménagée exprès pour cela.

En équipes de deux, les jeunes se rendent dans la roulotte où ils trouvent six scènes d’enquête simulées par les préventionnistes à partir des incendies les plus fréquents et dont l’origine est très proche de leur quotidien. Parmi les causes, on retrouve entre autres un téléphone intelligent entre un matelas et un oreiller, un mégot de cigarette dans un pot de fleurs et un fer plat qui n’a pas été déconnecté. L’équipe gagnante remporte un prix.

«Les jeunes sont motivés par le prix au début, puis ils voient la roulotte, remarque la fumée et la crainte de l’inconnu embarque, explique le préventionniste Marc-Antoine Geoffrion. On les pousse à réfléchir, à nous dire ce qu’ils perçoivent.»

La roulotte a fait le tour des écoles de La Prairie au courant de l’année.

«Le message a très bien passé, tellement bien que toutes les écoles nous demandent de repasser cette année», indique le directeur par intérim du Service de sécurité incendie de La Prairie, Sébastien Lavoie. La roulotte est d’ailleurs disponible en location pour les autres casernes du territoire.

Rejoindre les adolescents

Selon M. Lavoie, les adolescents forment le public le plus difficile à rejoindre en termes de prévention.

«Ils sont difficiles d’approche, alors on devait cibler une activité pour eux, pour passer notre message parce que plusieurs de leurs gestes ont des risques d’incendie. Il fallait que ce soit interactif, qu’on capte leur attention et qu’on leur donne un prix.»

En plus de sensibiliser, le programme vise à montrer aux jeunes les différentes facettes d’un service d’incendie.

«Si je peux assurer une relève auprès de ces jeunes… Des fois, ils veulent être pompiers, mais ne sont pas trop sûrs. Ils se posent beaucoup de questions. En voyant la job d’un technicien en prévention, ça les aide.»

«On veut donner un service exemplaire, être l’image du coin en prévention.» -Sébastien Lavoie

Triangle Jaune

Ce programme de prévention a valu au Service d’incendie de La Prairie le Prix Triangle Jaune de l’Association des Techniciens en prévention incendie du Québec, qui reconnaît la qualité de son travail dans l’éducation du public en matière de prévention. Un prix qu’il avait également remporté en 2013.

Négligence

En cette semaine de prévention des incendies, le technicien en prévention Marc-Antoine Geoffrion rappelle que la négligence est la cause principale des incendies au Québec.

«Ce qu’on conseillerait aux gens, c’est de faire le petit effort supplémentaire, de faire attention à leurs simples petits gestes, dit-il. Une cigarette dans le pot de fleurs peut causer un incendie. Du paillis, c’est combustible. Il faut simplement utiliser les équipements appropriés pour nos activités. Souvent, ça va éviter beaucoup de dégâts.»

Quelques conseils de prévention