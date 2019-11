Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio se modernisent pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Après avoir lancé pour 2019 de nouvelles éditions limitées Quadrifoglio NRING qui rendent hommage aux décennies de succès d’Alfa Romeo sur le fameux circuit du Nürburgring, la marque italienne y va d’une série d’améliorations à ses deux modèles les plus populaires pour 2020.

De façon générale, ces changements viendront rehausser le design, la technologie et l’expérience de conduite à bord de la berline Giulia et du multisegment Stelvio.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite, remarquez bien. Les informations proviennent d’un document interne que la division nord-américaine d’Alfa Romeo aurait laissé couler récemment, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous.

D’abord, l’habitacle sera plus silencieux grâce à du nouveau verre laminé et à une meilleure insonorisation sous la carrosserie. La console, le levier de vitesses, le volant et plusieurs commandes profitent d’un design revu et amélioré qui les rendront plus ergonomiques et agréables à manipuler

Au centre de la planche de bord, l’affichage non tactile de 6,5 pouces cède sa place à un écran tactile de 8,8 pouces présentant une infographie optimisée. Le tout s’accompagnera d’un abonnement d’un an à la radio satellite et à divers services connectés.

Ensuite, on apprend que la sécurité sera augmentée par l’inclusion du système d’alerte de collision avant dans l’équipement de série de toutes les versions. De nouvelles aides électroniques permettront d’offrir une conduite semi-autonome de niveau 2 « comparable à Tesla », peut-on lire.

Enfin, deux nouvelles couleurs s’ajouteront à la palette (Bleu anodisé et Blanc lunaire), il y aura une plus grande distinction entre les versions et le nombre d’options sera réduit.

Par contre, rien ne semble changer sous le capot. La Giulia et le Stelvio conservent leur moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres développant 280 chevaux et leur V6 biturbo de 2,9 litres qui déchaîne 505 chevaux. Le rouage intégral est optionnel dans le cas de la berline et inclus de série avec le VUS.

Quant au roadster 4C, tout indique qu’il ne sera pas de retour une fois les derniers exemplaires vendus.