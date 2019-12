Les animaux, un cadeau auquel il faut bien réfléchir

Offrir un chien, un chat, un lapin ou tout autre animal en cadeau à Noël est une pratique courante. Le nombre d’adoptions en refuge animal augmente durant le temps des Fêtes, note la SPCA Roussillon, mais plusieurs choses sont à penser avant de mettre un être vivant sous le sapin.

Annie Robinette et son conjoint ont décidé d’adopter un pocket beagle à leurs deux enfants l’année dernière.

«Nous savions qu’adopter un chiot serait exigeant et que cela nous demanderait des sacrifices, mais nous ne l’avons jamais regretté», dit-elle.

La Constantine ajoute que Stella fait maintenant partie de la famille, et ce, «pour toujours».

De son côté, Valérie Houde a offert à ses parents, sa sœur, son frère et elle-même une femelle Golden Retriever nommée Roxy.

«Quinze ans plus tard, elle reçoit autant d’amour qu’au début et même plus. Roxy a maintenant 4 petits enfants qui courent autour d’elle et qui ne manquent pas une occasion de la flatter ou de lui donner un bisou», témoigne la résidente de Saint-Constant.

Mélanie Sirois confie pour sa part avoir reçu «le plus beau de tous les cadeaux de Noël», soit un chat qu’elle avait demandé.

Elle affirme néanmoins être consciente que ce geste ne doit pas être pris à la légère.

«Il y a plusieurs choses à penser: les coûts, le temps, la patience, parce que oui, un bébé animal, ça bouge et ils ont besoin d’éducation. Je ne donnerais pas un animal à n’importe qui en cadeau», dit-elle.

Balises

La SPCA Roussillon indique qu’elle ne permet pas les adoptions d’animaux en tant que cadeau. En fait, «la personne avec laquelle l’animal va habiter doit être présente», précise Pierre Bourbonnais, directeur général du refuge animal.

Il ajoute qu’il est préférable d’offrir un chèque-cadeau si l’on souhaite surprendre quelqu’un avec un compagnon animal à Noël.

Conseils de la SPCA Roussillon

-Bien y penser avant d’adopter, c’est un engagement à long terme de 5 à 20 ans;

-Choisir un animal selon son comportement et non sa couleur, il est important que celui-ci s’intègre à l’environnement de la famille;

-Considérer les coûts qui viennent avec l’adoption d’un animal, ça peut être plus dispendieux que certains l’imaginent (nourriture, litière, soins vétérinaires, licence de la Ville, etc).