Les Audi A6, A7, A8 et Q5 se dotent de motorisations hybrides rechargeables

Article par Michel Deslauriers

Au prochain Salon de l’auto de Genève, le constructeur allemand présentera sa nouvelle gamme de véhicules équipés d’une motorisation hybride rechargeable. Elle sera disponible au cours de 2019 et portera l’écusson TFSI e.

Deux variantes rechargeables seront proposées pour les modèles Audi A6, Audi A7 et Audi Q5, dont une misant sur le confort et l’autre, la dynamique de conduite avec une puissance accrue, une suspension plus ferme et une apparence plus sportive.

Audi n’a pas publié de détails sur le type de moteur à essence utilisé, la puissance ni la cylindrée. Cependant, on vante sa turbocompression et son injection directe, alors on devine qu’il s’agira d’un quatre cylindres de 2,0 litres. Il serait jumelé à un moteur électrique et une batterie au lithium-ion de 14 kWh. On confirme un rouage intégral quattro dans le cas de l’Audi A8, mais pour les autres, il faudra attendre plus de détails.

Le système de conduite comprendra trois modes, soit EV (conduite 100% électrique), Auto (gestion intelligente des deux moteurs) et Hold (conservation de l’énergie des batteries). Selon le cycle européen Worldwide Harmonized Light Vehicles ou WLTP, l’autonomie en conduite 100% électrique de ces modèles dépasserait les 40 kilomètres. Chez nous, on révisera vraisemblablement ce chiffre à la baisse. Le chargeur de 7,2 kW monté à bord permettra une recharge complète en deux heures.

Pour l’instant, on ne sait pas si les Audi A6, A7, A8 et Q5 hybrides rechargeables seront disponibles au Canada. L’Audi A3 Sportback e-tron, qui mise sur un quatre cylindres turbo de 1,4 litre et un moteur électrique pour produire 204 chevaux et procurer une autonomie maximale de 26 km en conduite 100% électrique, a été retirée du marché canadien après le millésime 2018.