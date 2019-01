Les avantages du transport en commun à petit prix ou gratuit pour les moins riches

Avez-vous déjà entendu parler de la tarification sociale du transport collectif? Plusieurs villes l’ont adoptée en donnant accès gratuitement ou à faible coût aux transports collectifs à certains groupes, dont les personnes âgées et les étudiants, ou en offrant un tarif réduit aux personnes vivant sous le seuil du faible revenu.

Réduire les coûts du transport en commun pour les personnes moins nanties offre de multiples avantages, le transport représentant la deuxième dépense la plus importante des ménages après le logement.

Cela permet à bien des gens d’avoir accès à un meilleur emploi, de poursuivre leurs études et d’être mieux logés. L’accès au transport brise l’isolement en permettant aux gens de participer davantage aux activités de la communauté. Il rend possibles les déplacements vers les commerces et les services, augmentant leur achalandage. Faciliter l’accès au transport collectif permet de diminuer l’utilisation de la voiture et, par conséquent, de diminuer la congestion routière et d’améliorer la qualité de l’air pour tous.