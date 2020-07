Les bénévoles d’Exporail remportent le Prix du bénévolat des musées

Les bénévoles d’Exporail et de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire (ACHF) ont remporté le Prix ​​du bénévolat des musées, remis par l’Association des musées canadiens.

En partenariat avec la Fédération canadienne des amis des musées, ce prix récompense des personnes ou des groupes qui donnent généreusement de leur temps et de leur engagement dans un musée ou une institution patrimoniale connexe et qui ont eu un impact significatif au sein de la communauté muséale.

Les bénévoles font partie intégrante d’Exporail depuis la création du Musée par l’ACHF en 1961. Aujourd’hui, plus de 130 bénévoles, hommes et femmes, contribuent à ses activités.

Les bénévoles sont des fidèles alliés d’Exporail: ils possèdent l’expertise ferroviaire et rendent possible l’offre de plusieurs activités au musée, comme les démonstrations de télégraphie, l’entretien du réseau de trains miniatures et l’opération du train passager et du tramway. Leurs compétences sont aussi mises à profit par leur participation à divers comités qui soutiennent la gestion du musée et ses opérations.

Grâce à leur engagement et à leur dévouement, Exporail est en mesure d’offrir aux visiteurs une véritable expérience ferroviaire dans les deux langues officielles.

En 2019, les bénévoles ont accompli 26 504 heures. Avec les employés, ils forment une équipe efficace et performante: c’est ce qui fait d’Exporail une institution unique en son genre au Québec. En tant que principal musée ferroviaire au Canada, il vise à être parmi les meilleurs au monde.

(Source: Exporail, le Musée ferroviaire canadien)