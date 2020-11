Les bibliothèques municipales annoncent leur horaire du temps des Fêtes

Différentes villes du territoire couvert par Le Reflet ont annoncé les heures d’ouverture de leur bibliothèque en vue du temps des Fêtes.

La bibliothèque de Sainte-Catherine sera fermée au public du 21 décembre au 10 janvier inclusivement. Les employés seront tout de même disponibles pour répondre aux questions des usagers à distance, entre le 21 et le 23 décembre, ainsi qu’à partir du 4 janvier.

Tous les emprunts entre le 30 novembre et le 19 décembre seront pour une durée de 6 semaines. Il sera d’ailleurs possible d’emprunter jusqu’à 20 documents plutôt que 12. Les réservations doivent être effectuées avant le 17 décembre et les documents, récupérés avant le 19 décembre.

La chute à livres sera quant à elle fermée du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Les usagers doivent donc conserver les documents qu’ils auront empruntés en décembre et les déposer dans la chute à partir du 4 janvier. Aucun frais de retard ne s’accumulera.

Aussi fermées

À Saint-Philippe, la bibliothèque Le Vaisseau d’Or est fermée depuis le 1er octobre, date où la région est passée en zone rouge, et jusqu’à nouvel ordre. Le prêt de livres sans contact est maintenu et la chute à livres est toujours ouverte.

À Saint-Constant, la bibliothèque située au Quartier de la gare est toujours fermée en vue de son déménagement sur le boul. Monchamp, qui doit être complété en décembre. La Ville n’a toutefois pas divulgué l’horaire des Fêtes. Les services en ligne et les prêts numériques sont encore offerts.

La bibliothèque et la chute à livres de Delson seront pour leur part fermées du 22 décembre au 6 janvier.

Les Villes de Candiac, La Prairie et Saint-Mathieu n’ont rien partagé quant à l’horaire de leur bibliothèque pour les Fêtes, en date du 30 novembre.