Les bibliothèques offrent plusieurs services en ligne

Bien que toutes les bibliothèques du Québec ont temporairement fermé leurs portes, elles offrent toujours plusieurs services aux citoyens via les différentes ressources numériques.

Plusieurs livres et services numériques sont disponibles pour les citoyens qui sont abonnés à une bibliothèque publique. Pretnumerique.ca, la plateforme utilisée par plus de 1 000 bibliothèques publiques du Québec, propose gratuitement aux abonnées plus de 850 000 livres de tout type (romans, documentaires, livres audio, bandes dessinées, etc.). Ce service est accessible sur le Web ou par l’entremise des sites Internet des bibliothèques participantes.

Plusieurs ressources en ligne sont aussi offertes dans certaines bibliothèques pour permettre aux citoyens de poursuivre la pratique de la lecture, de s’amuser ou de s’éduquer. On y compte notamment des sites donnant accès à des milliers de magazines, des plateformes de cours en ligne et d’autoformation, des ressources éducatives pour les enfants et des ressources de loisirs.

«À l’heure actuelle, les bibliothèques de l’ensemble de la province travaillent activement afin d’offrir à leurs membres et à la population une grande variété de livres et de services numériques. Ainsi, même si la plupart des familles du Québec doivent rester à la maison, elles peuvent continuer à apprendre, se cultiver ou se divertir», souligne le président de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), Denis Chouinard.

Un réseau d’entraide s’est aussi créé afin de soutenir la population au cours des prochaines semaines. Une équipe composée de membres du personnel de plusieurs bibliothèques du Québec a été mobilisée dans le but d’aider les citoyens à accéder aux ressources en ligne de leur bibliothèque et de répondre à leurs questions. Pour communiquer avec cette équipe, les citoyens doivent consulter le site Internet www.infobiblio.ca, un nouveau site Web créé spécifiquement à cette occasion.

Rappelons toutefois qu’il faut être membre d’une bibliothèque pour avoir accès à différents services numériques.

Un nouveau microsite

Les bibliothèques publiques ont procédé au lancement d’un nouveau microsite: www.heureduconte.ca. Créé spécifiquement pour répondre aux enjeux de la crise actuelle et divertir les familles, le site rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles se conformant à la Loi sur le droit d’auteur. Il propose un inventaire des heures du conte disponibles pour écoute en différé, un calendrier d’heures du conte en direct ainsi que des balados et livres audio pour enfants.

«Le contexte dans lequel nous sommes force les équipes des bibliothèques à innover. Les Québécois sont invités à rester à l’affût, car d’autres actions seront également réalisées prochainement un peu partout à travers la province pour donner la chance à tous de profiter d’une large gamme de services», dit M. Chouinard.

La population peut consulter les plateformes de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), de bibliopresto.ca, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ou du Réseau BIBLIO du Québec (RBQ) pour en savoir plus.