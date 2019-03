Les BMW X3 et Série 3 dévoilés en version hybride rechargeable

Article par Guillaume Rivard

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables de BMW ont augmenté de 38,4% en 2018 par rapport à l’année précédente, dépassant les 140 000 unités à l’échelle mondiale. La tendance ne fera que s’accroître dans les mois à venir. En fait, le groupe s’attend à vendre plus d’un demi-million d’unités de la sorte en 2019.

Un modèle qui contribuera beaucoup à ce succès dans le futur est le très populaire BMW X3, dont la nouvelle version hybride rechargeable a été dévoilée en première mondiale cette semaine au Salon de l’auto de Genève 2019. La production s’amorcera en décembre et l’on vous rappelle que le très attendu X3 électrique suivra en 2020.

Suivant les traces du grand frère X5 xDrive40e (en pause au Canada pour 2019), le BMW X3 xDrive30e marie la technologie eDrive et la transmission intégrale xDrive pour créer un système puissant et efficace. Les quatre roues pourront entraîner le VUS en mode électrique et l’autonomie avoisinera alors les 50 kilomètres, selon BMW.

Le système hybride rechargeable du BMW X3 xDrive30e se compose d’un moteur à essence turbocompressé à quatre cylindres, d’un moteur électrique et d’une boîte automatique Steptronic à huit rapports. La puissance combinée de 252 chevaux peut augmenter temporairement de 41 chevaux grâce à une fonction appelée « XtraBoost ». Le véhicule accélère ainsi de 0 à 100 km/h en un temps officieux de 6,5 secondes.

Pour ce qui est de la batterie au lithium-ion, vous la trouverez sous la banquette arrière, ce qui laisse suffisamment d’espace pour accueillir 450 litres de bagages (550 dans le X3 ordinaire).

Les détails pour le marché canadien ne sont pas encore connus. Toutefois, un représentant de BMW Canada nous dit que ce modèle viendra « probablement » chez nous. La gamme actuelle du BMW X3 comprend un quatre cylindres de 248 chevaux et un six cylindres de 355 chevaux. Tel qu’annoncé récemment, un X3 M de 503 chevaux s’ajoutera au catalogue cet été pour l’année-modèle 2020.

Également à Genève, le constructeur bavarois a lancé en première mondiale la nouvelle berline hybride rechargeable BMW 330e, qui exploite le même groupe motopropulseur que le X3 xDrive30e, mais en offrant un peu plus d’autonomie, soit 60 kilomètres. Elle est attendue sur le marché en début d’année prochaine en tant que modèle 2020.