Les BMW X5 et X7 2019 présentés à Montréal

Article par William Clavey

Sans surprise, l’année 2019 en sera une remplie de VUS, et les marques de luxes sont déjà prêtes à en offrir aux consommateurs. Chez BMW, on présente cette année deux nouveaux modèles, le X5 et le X7, qui feront une première apparition canadienne au Salon de l’auto de Montréal.

Le X5 est déjà bien connu par chez nous. C’est un VUS intermédiaire à cinq ou sept passagers qui vient se positionner juste au-dessus des X3 et X4 au sein de la gamme BMW.

Pour 2019, on propose une toute nouvelle mouture du produit, assemblé sur une plateforme entièrement repensée, tout en offrant de nouveaux groupes motopropulseurs. Deux déclinaisons seront offertes, soit le xDrive40i alimenté par un six cylindres turbo de 3,0 litres, d’une puissance de 335 chevaux, soit le xDrive50i, propulsée par un V8 biturbo de 4,4 litres développant pas moins de 456 chevaux.

Le rouage intégral xDrive vient bien entendu de série pour l’étendue de la gamme.

Le X7 est toutefois entièrement nouveau chez BMW. Il est le tout premier VUS à sept ou huit passagers du constructeur et viendra rivaliser des véhicules comme le Volvo XC90 et l’Audi Q7. Comme son petit frère X5, il s’offrira en deux déclinaisons, xDrive40i et xDrive50i, et pourra être alimenté par les mêmes moteurs six et huit cylindres turbo.

Toutefois, BMW promet avec son X7 de rehausser les attentes des consommateurs en matière d’espace et de sophistication. Il arrivera dans les concessionnaires canadiens cet été.