Les «boîtes à chaussures géantes» accueilleront des élèves de 3e secondaire

Les classes modulaires aménagées ces derniers jours à l’école Fernand-Seguin à Candiac, qui donnent l’impression de boîtes à chaussures géantes, accueilleront des élèves de 3e secondaire de la région, afin de pallier le manque de place dans les écoles du territoire.

«Des élèves des villes de Candiac, Saint-Philippe et Saint-Mathieu qui fréquentaient depuis quelques années l’école de la Magdeleine» y seront transférés, a répondu Evelyne Choquette, secrétaire aux communications et au secrétariat général au Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (le nouveau nom de la commission scolaire). Ce, en l’absence de la responsable des communications présentement en vacances, contrairement à la direction générale.

Ce transfert vise à «répondre temporairement au besoin d’espace au niveau de l’enseignement au secondaire» dans la région, puisque l’agrandissement de l’école de la Magdeleine est en cours de planification. Par ailleurs, l’ajout d’une école secondaire pouvant accueillir 12 000 élèves est en attente d’autorisation auprès du ministère de l’Éducation.

Financées par ce même ministère, le projet des classes modulaires à Candiac été conclu par un contrat de 3,9 M$ avant taxes «pour l’installation et la location des locaux pour une durée de 5 ans», a mentionné Mme Choquette.

Témoignages favorables

Sur la page Facebook du Reflet, plusieurs lecteurs ont exprimé des craintes à l’effet que l’enseignement ne soit pas optimal dans des classes modulaires du genre. Sauf exception, les enseignantes qui en ont vécu l’expérience les ont rassurés.

«Cela fait 2 ans que je suis dans un modulaire et mes collègues m’envient. On peut contrôler la chaleur et la clim. Et comme les locaux sont loués, ils sont bien entretenus. Dès qu’il y a un problème, en moins de 24 h il y a quelqu’un», a témoigné Claire Gource.

Le projet en détails

Neuf classes régulières;

Un espace cafétéria avec secteur pour les casiers;

Un bloc sanitaire pour les élèves et le personnel;

Quatre bureaux pour le personnel professionnel et technique.

(Source : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries)