Les boîtes Déballe ton Roussillon s’envolent comme des petits pains chauds

Dans le cadre de sa campagne Noël local, la MRC de Roussillon a préparé 500 boîtes-cadeaux Déballe ton Roussillon pour les entreprises qui souhaitent offrir des produits locaux à leurs employés. La totalité des boîtes s’est envolée en à peine quelques jours.

Celles-ci contenaient de nombreux produits locaux regroupés en cinq catégories, soit produits alcoolisés, agroalimentaires, culturels et touristiques, pour la maison ainsi que soins et bien-être.

L’initiative mise sur pied par la Chambre de commerce et d’industrie du Grand-Roussillon (CCIGR) en collaboration avec Desjardins et la MRC s’est avérée «fort populaire», indique la coordonnatrice aux communications par intérim, Anne-Louise Milot.

Des quelque 30 employeurs se les étant procurées, la MRC de Roussillon nomme Lafarge Holcin Saint-Constant, Clinique dentaire Châteauguay, Groupe DPJL et la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. L’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) a aussi remis ces coffrets-cadeaux à son personnel, aux membres de son conseil d’administration et à ses membres.

Cette initiative «vise à apporter un peu de douceur dans la vie de notre monde, particulièrement dans celle de nos membres qui sont touchés par le contexte de la pandémie», a soutenu l’APHRSO au Journal.