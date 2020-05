Les camps de jour ouvriront dès le 22 juin

Plusieurs parents de la province seront heureux d’apprendre que les camps de jour ouvriront cet été.

À lire aussi:

La Prairie prête à procéder aux inscriptions aux camps de jour à compter du 3 juin

Bémol toutefois. Les groupes seront plus petits et on ne pourra peut-être pas accepter autant d’enfants que d’habitude.

« Nous devons suivre les mesures proposées par la Santé publique. Ils nous ont donné le feu vert, mais il faudra s’assurer de respecter les consignes », a dévoilé le premier ministre François Legault lors d’un point de presse tenu pour un deuxième jeudi consécutif à partir de Montréal.

Il en appelle donc aux adolescents, car le défi de recrutement est grand.

« J’en appelle aux ados. Aux jeunes adultes. J’espère qu’ils accepteront de travailler plutôt que d’attendre la PCU. C’est un appel à tous », a dit le chef du gouvernement en s’adressant directement à deux de ses proches.

Marguerite et Julien ont accepté de faire parvenir leur curriculum vitae si François Legault disait leur nom à la télévision. Ils travailleront dans les camps de jour cet été.

Mais pas de parades

En rigolant, François Legault a demandé aux Québécois de ne pas s’attendre à une parade de la Coupe Stanley cet été à Montréal.

Arborant un masque aux couleurs du Canadien de Montréal envoyé par le défenseur format géant Shea Weber, il a assuré que le gouvernement ne travaillait pas sur un plan de distanciation touchant la rue Sainte-Catherine.

« Shea Weber n’est pas rancunier. Même si j’avais demandé de l’échanger en janvier, il m’a quand même envoyé un masque. Mais une parade semble irréelle malgré tout », a-t-il mentionné.

Ajoutant que la crise n’est pas terminée. Il faut continuer la bataille si on désire l’emporter.

Et la courbe s’aplatit

Le nombre de personnes dans les hôpitaux diminue et c’est encourageant.

« Notre premier objectif demeure d’aplatir la courbe. Afin de ne pas surcharger les hôpitaux. Tranquillement, on y va », a évalué François Legault.

Il a annoncé 82 nouveaux décès, portant le total à 3800 au Québec. Cependant, 25 d’entre eux dataient des cinq derniers jours. On note 45 495 cas, soit 720 de plus que la veille. En contrepartie, au moins 13 300 sont guéris. Enfin, 1504 personnes sont hospitalisées, 41 de moins que la veille et du nombre, 176 sont aux soins intensifs.