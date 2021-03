Les Candiacois invités à un atelier de réflexion pour «une ville intelligente»

Après avoir sondé ses citoyens en 2020, afin de définir les enjeux où la technologie pourrait servir à bonifier les services rendus, la Ville de Candiac les invite maintenant à un atelier virtuel de réflexion à ce même sujet le 30 mars, à 19h.

La Municipalité détaille dans un communiqué qu’elle a entamé une vaste démarche de consultation visant à établir un cadre de référence en matière de ville intelligente. Elle dit être «à la recherche de résidents de différents horizons passionnés par l’innovation, la technologie et le développement durable» pour participer à l’atelier. L’inscription est nécessaire et doit se faire sur l’application citoyenne Agora, sous l’onglet consultations, grands projets.

Le chantier de ville intelligente a été mis sur pied en 2018 par la Ville. Il visait d’emblée à «déterminer selon quelles valeurs et quels principes Candiac veut orienter ses choix en matière de technologie et de gestion de données».

Outre le sondage effectué, deux ateliers participatifs ont été tenus avec des employés municipaux. La Ville poursuit avec celui impliquant des citoyens «jeunes et moins jeunes, issus de milieux culturels, économiques ou communautaires» afin d’obtenir des informations plus détaillées et d’enrichir la discussion.

Sondage

Les résultats du sondage mené en 2020 par la Ville sont disponibles. Ils révèlent notamment que:

-51% des citoyens considèrent que Candiac est une ville intelligente;

-67% des citoyens considèrent que Candiac est une ville plus intelligente qu’il y a cinq ans;

-Les citoyens croient majoritairement que les parcs et espaces verts (16%) représentent une thématique municipale importante pour le bon fonctionnement de la Ville, 12% pointent vers l’environnement, 12% la sécurité urbaine, entre autres;

-65% des citoyens connaissent «un peu» les services offerts en ligne par la Ville, 26% les connaissent et 9%, pas du tout. Le service le plus connu est celui des alertes Candiac en direct;

-39% des citoyens croient que la Ville devrait développer davantage d’outils numériques.