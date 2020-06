Les Candiacois pourront s’exprimer sur l’avenir de l’ancien terrain de golf

Avenir de l’ancien golf – Candiac lance une démarche de participation publique AVENIR DE L'ANCIEN GOLF | CANDIAC LANCE UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUELa Ville de Candiac annonce qu’elle mettra en place, dès la rentrée d’automne, une démarche de participation publique visant à échanger avec la population sur les pistes d’avenir potentielles concernant le terrain de l’ancien golf de Candiac. Pour lire la suite de la nouvelle: https://bit.ly/2V8u1kG Posted by Ville de Candiac on Monday, June 22, 2020

La Ville de Candiac annonce qu’elle lancera cet automne une démarche de participation publique, afin de permettre à la population d’échanger sur le futur de l’ancien terrain de golf. Cette démarche intégrera sans doute le nouvel espace numérique Agora.

«Les citoyens ont pris la balle au bond et plusieurs idées ont déjà commencé à circuler publiquement, allant du maintien du zonage actuel, à un projet de développement mixte, jusqu’à la conversion intégrale en parc, et ce, parmi bien d’autres suggestions», affirme le maire Normand Dyotte.

«Nous souhaitons donc poursuivre cette discussion de manière encadrée, transparente et sereine, tout en permettant l’évaluation de toutes les options possibles, en mesurant les avantages et les inconvénients liés à chacune d’entre elles», ajoute-t-il.

M. Dyotte et le conseil municipal ont répété à maintes reprises qu’ils ne souhaitent pas que le zonage de ce terrain soit modifié, et donc, qu’il conserve sa vocation récréative, à moins que la population en veuille autrement.

Les détails de la démarche de consultation publique seront annoncés plus tard.

Le Regroupement des résidents de Candiac favorable

L’ancien terrain de golf a été acquis par le Groupe maison Candiac en septembre 2019, qui souhaite en faire du développement immobilier, au grand dam du Regroupement des résidents de Candiac (RRC) qui souhaite garder le site vert intact.

Le Regroupement a d’ailleurs rapidement réagi à la nouvelle de la démarche de consultation publique. Il s’est dit «fort heureux» de celle-ci et «souhaite une forte participation des citoyens pour préserver ce précieux espace vert», puisqu’il s’agit, selon le président Yves Couturier, «d’un actif d’une valeur inestimable pour nos générations futures et pour l’environnement».

Le comité du RCC dit avoir rencontré le maire et le nouveau directeur général au cours des dernière semaines pour discuter du sujet, insistant «sur l’importance de tenir une consultation publique transparente permettant à tous les citoyens de faire entendre leur voix», dit-il.

Le RRC entend évidemment participer activement à la démarche. Le RRC est un organisme bénévole, indépendant et sans but non lucratif, qui a pour mission de conserver et protéger dans son intégrité le golf de Candiac.