Les cas actifs de COVID-19 en baisse dans quatre villes

Le nombre de personnes déclarées positives à la COVID-19 a diminué à Saint-Constant, Candiac, La Prairie et Delson depuis le 8 janvier, selon le bilan dressé par la Direction de santé publique de la Montérégie.

À lire aussi: Le déclin des nouveaux cas de COVID-19 se poursuit dans la MRC de Roussillon

C’est à Sainte-Catherine et Saint-Constant qu’on recense le plus de cas actifs de COVID-19. La première en compte davantage depuis le dernier bilan, alors que la seconde enregistre la deuxième baisse la plus marquée avec 20 de moins, derrière La Prairie qui voit le nombre de personnes infectées décliner de 25.

La situation demeure stable à Saint-Mathieu, puis une légère hausse de trois cas actifs de COVID-19 est observée à Saint-Philippe.

Bilan par ville

Sainte-Catherine: 53 (+8)

Saint-Constant: 77 (-20)

Candiac: 31 (-7)

La Prairie: 37 (-25)

Saint-Philippe: 12 (+3)

Saint-Mathieu: moins de 5 (stable)

Delson: 20 (-1)