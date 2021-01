Les cas actifs de COVID-19 en hausse marquée dans deux villes

Candiac et La Prairie enregistrent des augmentations notables du nombre de cas actifs de COVID-19, soit respectivement 33 et 22 de plus, entre le 30 décembre et le 6 janvier, selon le bilan de la Direction de santé publique en Montérégie.

Les deux municipalités comptent maintenant 45 et 61 personnes infectées à la COVID-19. À Saint-Constant, le nombre de cas actifs est plutôt en baisse de 8, alors qu’une trentaine de cas supplémentaires étaient rapportés lors du précédent bilan. La ville la plus populeuse du territoire couvert par Le Reflet demeure néanmoins celle où il y a le plus d’individus déclarés positifs au virus avec un total de 80.

À Sainte-Catherine, Saint-Philippe et Delson, des augmentations légères sont observées. Puis, à Saint-Mathieu, la situation est stable avec moins de 5 cas actifs.

Bilan des cas actifs par ville

Sainte-Catherine: 31 (+3)

Saint-Constant: 80 (-8)

Candiac: 45 (+33)

La Prairie: 61 (+22)

Saint-Philippe: 6 (+1)

Saint-Mathieu: moins de 5 (stable)

Delson: 11 (+6)