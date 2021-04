Les cas actifs de COVID-19 stables ou en baisse partout sur le territoire

Toutes les villes du territoire couvert par Le Reflet affichent une diminution ou une stabilité des cas actifs de COVID-19 depuis le 22 avril, selon le bilan dressé par la Direction de santé publique de la Montérégie, le 28 avril.

À La Prairie et Saint-Constant, le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 est légèrement en baisse, demeurant néanmoins au-dessus de la vingtaine, tandis qu’à Sainte-Catherine, on compte un total de 6 individus infectés, avec un cas en moins.

Le nombre d’éclosions actives en Montérégie est quant à lui demeuré le même, soit 116. On en compte toujours 40 en milieu scolaire et 23 en milieu de garde, notamment. On observe la même stabilité en ce qui a trait aux groupes d’âge les plus touchés, avec 219 cas actifs chez les 10 à 19 ans, puis 173 chez les enfants de moins de 10 ans.

Cas par ville

Candiac : 10 (stable)

Delson : Moins de 5 (stable)

La Prairie : 23 (-2)

Saint-Constant : 25 (-3)

Sainte-Catherine : 6 (-1)

Saint-Mathieu : Moins de 5 (stable)

Saint-Philippe : 6 (stable)