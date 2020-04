Les centres d’écoute toujours au bout du fil

Les 22 centres d’écoute de l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ) offrent des services d’écoute téléphonique gratuits, anonymes et confidentiels à ceux qui ont besoin de parler et, surtout, d’être accompagnés dans leurs difficultés émotives.

Ce service est particulièrement important dans la situation actuelle. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, bien des gens vivent de l’isolement et ressentent de la détresse. C’est normal : lors d’une situation inédite et, confrontés à l’inconnu, plusieurs cherchent leurs repères et ont l’impression de perdre pied.

Le coordonnateur de l’ACETDQ, Pierre Plourde sent une mobilisation importante depuis le début de la crise. «Tous les centres d’écoute ont mis en place des mesures pour pouvoir offrir un service de qualité à distance afin de respecter les mesures de distanciation sociale.»

La présidente de l’organisme, Monique Boniewski, abonde dans le même sens.

«Il y a une hausse de la demande d’aide en santé mentale. Heureusement, plusieurs anciens écoutants offrent des disponibilités. Cela nous permet de répondre efficacement aux besoins grâce à une équipe de plus de 800 écoutants formés en écoute active.»

Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un qui va vous écouter, sans jugement, vous pouvez trouver le centre de votre région sur le site suivant: lignedecoute.ca.

(Source: ACETDQ)