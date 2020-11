Les cerfs de Longueuil seront épargnés

La mairesse Sylvie Parent a demandé au directeur général de la ville de Longueuil de «prendre tous les moyens» afin de permettre le déplacement de 15 cerfs du parc Michel-Chartrand vers un site autorisé et d’en préciser les modalités, afin de remplacer la seule option jusqu’ici autorisée à la Ville pour réduire le cheptel, soit d’abattre les bêtes.

«Malgré la mesure initialement retenue par nos équipes respectives, approuvée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et appuyée par un large consensus au sein de la communauté scientifique, la menace que pose aujourd’hui certaines personnes afin de nuire, voire contrecarrer la mise en œuvre de l’opération de contrôle ponctuelle de la population de cerfs dans le parc Michel-Chartrand, nous force à envisager une autre option», a affirmé Mme Parent, lundi en fin de soirée.

Elle rappelle que l’abattage des cerfs avait été la mesure retenue et approuvée par le MFFP, et qu’elle bénéficiait d’un large consensus scientifique.

Mme Parent insiste que le déplacement des cerfs, si le Ministère en venait à l’autoriser, devra se faire au cours des prochaines semaines, «considérant l’importance pour la Ville de procéder à la réduction du cheptel à court terme».

Cette déclaration survient alors que plus tôt dans la journée, l’avocate Anne-France Goldwater, qui soutient les démarches de l’organisme Sauvetage Animal Rescue pour sauver les cerfs, lançait un ultimatum pour rencontrer les élus de Longueuil et obtenir une réponse du Ministère. Me Goldwater disait espérer ne pas en arriver à devoir déposer une requête contre la Ville.