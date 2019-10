Les changements de pneus à domicile, un choix économique

Article par Agence QMI

Par Stéphane Desjardins

D’après ce que j’ai entendu, les essayer, c’est les adopter… Ces services (Pneus-mobile.ca, Pneus Mobiles Bernier, Pneu Mobile 9-1-1, Pneus Mobile Rive-Nord.com, MiClo.ca, à Montréal ; L’Atelier de pneus mobile ou Pneu Mobile Couillard, à Québec) se déplacent au domicile ou au bureau et vous évitez de perdre plusieurs heures dans le trafic ou chez le garagiste.

« J’espère qu’ils vérifient la pression et l’usure des pneus, ou remplacent un boulon brisé, commente George Iny, de l’Association de protection des automobilistes (APA). Équilibrent-ils adéquatement les pneus, sachant que la machine perd de la précision à force d’être trimballée ? » Méfiez-vous des paysagistes qui se métamorphosent en services de changement de pneus à l’automne, ajoute-t-il. Un conseil : privilégiez les services affiliés à un vrai garage, qui assument la formation de leur personnel et qui sont couverts par une assurance.

La facture d’un service mobile joue entre 45 $ et 95 $ selon la taille du pneu (de 12 à 20 pouces). Certains facturent plus cher pour des pneus de plus de 18 po. Prévoyez entre 5 $ et 20 $ additionnels si vos pneus ne sont pas déjà installés sur des jantes, et entre 45 $ et 50 $ pour un équilibrage (balancement), car plusieurs services sont offerts avec une remorque équipée des instruments appropriés. Certains facturent 20 $ additionnels si vos pneus sont de type « run flat » (ils ne se dégonflent pas malgré une crevaison). Prévoyez aussi un supplément de 20 $ à 40 $ pour un VUS ou un camion léger.

Échange et vente

Certains offrent d’échanger vos vieux pneus (40 $ en moyenne), de les entreposer pour la saison (entre 10 $ et 15 $), de réparer une crevaison (entre 20 $ et 30 $ s’ils sont déjà sur place) ou vos valves (3 $ chacune), de sabler vos jantes (3 $ chacune) ou d’enlever des plombs collés, ou même de changer vos freins.

Ils proposent tous la vente de pneus (neufs et usagés) et un « rabais de groupe » : moitié prix pour le deuxième véhicule ou 3% à 5% pour trois véhicules et plus. Pratique si l’on a deux voitures à la maison ou si on s’arrange avec les collègues du bureau. Certains employeurs incluent même ce service à leurs avantages sociaux.

Enfin, plusieurs offrent la prise de rendez-vous sur 24 h par téléphone ou internet, et travaillent le soir et les fins de semaine. Pour le moment, ces services, relativement nouveaux, ne font l’objet d’aucune plainte…

Conseils