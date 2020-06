Les Chevaliers de Colomb font trois dons totalisant 5 000$

Les Chevaliers de Colomb du 4e degré de l’assemblée Champlain 1715 ont récemment fait des dons totalisant 5 000$ à la région.

Ils ont remis des chaises de bain et une vingtaine de caisses de savon et de shampoing au CHSLD de Saint-Rémi au début de la crise liée à la COVID-19. Le but est d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et des soins.

«Soyez assurés du bonheur que vos produits apportent à nos résidents, spécialement en ce temps de pandémie où ne pouvons autoriser que les familles apportent des produits à leurs parents», a témoigné Frédéric Dezainde, coordonnateur de l’endroit.

De plus, ils ont fourni un réfrigérateur et un congélateur au Complexe le partage à La Prairie qui offre de l’aide alimentaire aux gens dans le besoin.

Finalement, ils ont donné un pousse-pousse quadruple, des protections pour une aire de jeux ainsi qu’un parc pour les bambins à la garderie de l’organisme Sourire sans faim. Au cours de la prochaine année, ils prévoient aider des maisons pour femmes battues de façon significative.

Les Chevaliers remercient leurs généreux donateurs qui leur permettent de combler ainsi certains besoins d’organismes.