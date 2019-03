Les Chevrolet Colorado et GMC Canyon perdent leur boîte manuelle

Article par Guillaume Rivard

Les coupures se poursuivent chez General Motors, sauf qu’au lieu de fermer des usines ou d’éliminer des voitures de sa gamme, le constructeur abandonne cette fois-ci la boîte manuelle avec ses deux camionnettes intermédiaires.

Le Guide de l’auto a pu confirmer ce que rapportaient certaines publications en visitant le site web de GM Canada et en essayant de configurer un Chevrolet Colorado 2019 ou un GMC Canyon 2019. C’est bien vrai : aucune des versions disponibles cette année ne comprend une troisième pédale.

Et sans surprise, ce sont encore une fois les ventes faibles qui justifient la décision.

« Nous avons laissé tomber la boîte manuelle avec le Colorado et le Canyon pour l’année-modèle 2019. Malheureusement, la demande était tellement faible qu’il n’y avait aucune raison de continuer à l’offrir », a déclaré un représentant de Chevrolet au magazine CarBuzz.

Moins coûteuse, la boîte manuelle à six rapports permettait d’abaisser le prix du Colorado et du Canyon, mais elle ne pouvait accompagner que le modeste quatre-cylindres de 2,5 litres développant 200 chevaux – un choix beaucoup moins populaire que le V6 de 3,6 litres ou le turbodiesel de 2,8 litres – en plus de se limiter à deux roues motrices au lieu de quatre.

Le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon 2019, qui débutent désormais respectivement à 27 000 $ et 27 700 $ avant les frais de transport et de préparation, misent donc tout sur la boîte automatique. Celle des moteurs à quatre cylindres (essence ou diesel) compte six rapports, alors que celle du V6 en possède huit.

Bref, le glas continue de sonner pour la boîte manuelle et la question qu’on se pose naturellement est : quel sera le prochain modèle à subir ce sort?