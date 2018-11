Les citoyens de Sainte-Catherine fiers et satisfaits de leur municipalité

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Un sondage Léger effectué du 13 au 29 septembre révèle que les résidents de la Ville de Sainte-Catherine sont fiers de leur municipalité à 93% et disent avoir une belle qualité de vie à 96%.

Neuf Sainte-Catherinois sur dix se disent satisfaits de l’ensemble des services offerts par la Municipalité, selon cette étude que la Ville a commandé pour connaître l’opinions de ses citoyens et s’outiller pour répondre à leurs besoins. La plupart des services mesurés obtiennent des taux de satisfaction de plus de 90%, notamment l’entretien des rues à 94% et l’aménagement des parcs et espaces verts 93%.

De plus, un total de 92% des citoyens recommanderaient Sainte-Catherine à leur famille et amis pour y vivre. En moyenne, le taux de satisfaction est évalué à 8,1 sur 10. Un résultat supérieur à la moyenne des autres villes québécoises, qui est de 7,5.

Insatisfactions

Au niveau de l’offre commerciale offerte sur le territoire, 17% des citoyens la considère insatisfaisante. Le service de transport en commun ressort aussi avec un niveau d’insatisfaction de 20%.

«Ces derniers résultats nous démontrent l’importance que nous devons accorder au développement économique tant pour la concrétisation de notre parc d’affaire pour l’amélioration de notre axe commercial principal qu’est la route 132», réagit la mairesse Jocelyne Bates par voie de communiqué.

Le sondage a été réalisé auprès de 352 répondants au téléphone et 219 sur le Web, pour un total de 571 citoyens.