Les commerçants sont soulagés de pouvoir rouvrir

Le Journal a parlé à quelques commerçants à propos de la réouverture permise de leurs portes à compter du 8 février.

«On n’était pas fermés pour ceux qui avaient des problèmes de chauffage parce qu’on offrait un service essentiel. Mais on n’avait pas le droit de vendre. On a perdu de la business même si ce n’est pas notre grosse période de l’année. Ça va nous fait du bien de rouvrir.»

-Gérard Chartrand, directeur des ventes chez Gary Chartrand, chauffage et climatisation à La Prairie

«C’est de l’oxygène pour nous! Même si on vendait en ligne, les gens pensaient pareil qu’on était fermés. De plus, rien ne va jamais battre le contact en personne. Notre difficulté est de pouvoir continuer à offrir nos cours privés de musique en raison du couvre-feu. On avait des classes jusqu’à 22h et il faut fermer à 19h30. On n’a pas le choix d’étirer nos horaires sur six jours et de faire une liste d’attente pour les nouvelles inscriptions. En ligne, les élèves n’aiment pas ça comme en présentiel, on l’a essayé. J’espère seulement qu’on n’aura pas un troisième confinement.»

-Diane Bibaud, propriétaire de Dianorgues, la rock shoppe à Sainte-Catherine

«C’était anormal, inexcusable et inexplicable que les commerçants, peu importe le domaine dans lequel ils œuvrent, aient eu à fermer leurs portes et que la population entière ait endossé cette décision. C’est de la manipulation imposée. Les commerçants ne sont aucunement la cause de la COVID-19 ni la source de propagation. Les dirigeants qui ont pris cette décision sont des incompétents.»

-André St-Denis, Boutique designers à Mercier

«On est contentes, ça va faire du bien! Et nos clients réguliers attendaient ce moment. On a déjà des rendez-vous pour remplir nos deux premières semaines.»

-Vanessa Bédard, esthéticienne et technicienne au laser à l’institut de beauté Espace V à Candiac