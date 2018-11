Les Cowboys fringants à Saint-Rémi cet été

Crédit photo : Gracieuseté

Les Cowboys fringants seront en spectacle à Saint-Rémi, le samedi 24 août.

L’événement est organisé par l’entreprise Les Grillades à Poudrette, propriété de Patrick et Jéricho Poudrette. L’an passé, ils avaient organisé un spectacle, à Saint-Rémi, mettant en vedette Éric Lapointe et Marie-Chantal Toupin, qui avait attiré près de 11 000 spectateurs. Cette fois, la scène sera installée sur les terrains de soccer situés à l’arrière du centre communautaire, plutôt que dans le stationnement, comme cela s’est fait l’an passé.

«C’est deux fois plus grand que le terrain qu’on avait l’an passé, indique Patrick Poudrette. Le site pourra accueillir 20 000 personnes.»

Succès

M. Poudrette est confiant de pouvoir attirer autant, sinon plus, de spectateurs que lors du spectacle d’Éric Lapointe.

«Au show d’Éric Lapointe, des gens sont venus de Gatineau, de Hull, de Québec et même de Sept-Îles. C’était fou !, explique M. Poudrette. Avec les Cowboys fringants, ça va être la même chose. Il y a un fan club qui les suit partout.»

C’est grâce au succès qu’a connu le spectacle d’Éric Lapointe que M. Poudrette a réussi à s’entendre avec l’équipe des Cowboys fringants.

«C’était plus compliqué avec eux, dit-il. Ça faisait deux ans qu’on les appelait, mais ils refusaient de venir. Ils sont très professionnels et ils veulent faire affaire avec des professionnels. Mais avec le succès de l’an passé, autant au niveau de l’équipe technique, de la propreté, que de l’accessibilité du site, on a les portes ouvertes partout.»

Se procurer des billets

Les billets seront en vente à compter du 6 décembre, sur le site Internet www.lesgrilladesapoudrette.com ou au dépanneur Notre-Dame, à l’angle des rues Notre-Dame et Lachapelle Ouest, à Saint-Rémi.

Les billets sont en prévente au coût de 20$, taxes incluses, jusqu’au 24 décembre. Il faut utiliser le code promotionnel «Grillades», pour bénéficier du rabais en ligne. Après cette date, le coût sera de 25$, taxes incluses.

Il est aussi possible de se procurer des billets à l’avant-scène, au coût de 45$, ou pour une place sur une plateforme, au coût de 85$.

Le spectacle aura quand même lieu en cas de pluie. S’il y a présence d’orage qui compromet la sécurité, le spectacle sera remis à une date ultérieure.