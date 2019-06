Les cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie circuleront à Saint-Philippe et La Prairie

Les cyclistes qui prennent part au Grand défi Pierre Lavoie traverseront les villes de Saint-Philippe et La Prairie en direction de Brossard, le dimanche 16 juin en avant-midi.

La dernière journée de ce périple de 1 000 km débutera à Saint-Jean-sur-Richelieu à 8h30. Les cyclistes emprunteront ensuite la route Édouard-VII à Saint-Philippe, puis le chemin de Saint-Jean et le boul. Taschereau à La Prairie.

«Le peloton sera sous escorte policière afin de permettre le passage aux arrêts et aux feux de circulation, et ce, de façon continue et sécuritaire», informe la Ville de Saint-Philippe.

La circulation sera interrompue dans chaque secteur pendant environ 3 minutes, le temps de laisser passer les cyclistes. Ces derniers rouleront à une vitesse moyenne de 26 km/h.

Les citoyens sont invités à les encourager en bordure de route.

Une équipe de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries ainsi qu’une de la Ville de Saint-Constant prennent part à ce défi sportif qui permet d’amasser de l’argent pour la Fondation Pierre Lavoie.