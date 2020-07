Les cyclistes invités à la prudence

La Régie intermunicipale de police Roussillon prend part à la campagne de sécurité À vélo, on respecte la bulle des autres de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui s’étend jusqu’au 16 août. Pendant cette période, les patrouilleurs à vélo de la Régie organiseront des opérations dans les parcs et sensibiliseront les cyclistes.

«Depuis le déconfinement et la reprise des activités, il y a de plus en plus de cyclistes sur le réseau routier, indique la Régie. Les occasions de partager la route avec les autres usagers se multiplient. Vous devez continuer de vous protéger et de protéger les autres en vous rappelant de garder une distance de 2 mètres, même à vélo.»

La Régie en profite pour rappeler les bonnes pratiques à appliquer en vélo, soit d’être vigilant, de signaler ses intentions, de respecter la signalisation, de vérifier la circulation avant de traverser aux intersections, de circuler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée ou de l’accotement et de toujours se déplacer dans le même sens que la circulation. (G.M.)