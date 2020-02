Les Delsoniens ont accès gratuitement aux sites naturels de Châteauguay

Les Delsoniens amoureux de la nature et du plein air peuvent désormais accéder gratuitement aux sites naturels de Châteauguay, annonce la Ville de Delson.

Cette offre est possible grâce à un partenariat entre la Municipalité et l’organisme sans but lucratif Héritage Saint-Bernard. Elle permet également aux résidents de Delson la location gratuite d’équipement de plein air, selon la disponibilité, comme des raquettes et bâtons de marche. Ils doivent présenter leur carte de citoyen pour confirmer leur lieu de résidence et profiter de l’offre.

Le refuge faunique Marguerite-D’Youville sur l’île Saint-Bernard, huit kilomètres de sentiers en nature, le Centre écologique Fernand-Seguin, ses installations, sentiers et pente à glisser font partie des endroits accessibles.

Cet accès gratuit pour les Delsoniens est valide toute l’année, précise Delson sur sa page Facebook.