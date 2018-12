Les déneigeurs expliquent comment ils fixent leurs prix

Crédit photo : Pixabay

Les poteaux de déneigement se sont multipliés aux abords d’entrées résidentielles dans les dernières semaine. Le Reflet a consulté quelques-uns des entrepreneurs afin de connaître sur quels critères ils se basent pour fixer leurs prix.

Entrée différente, prix différent

Quatre des entreprises contactées par le Journal expliquent que la superficie et la disposition de l’entrée à déneiger ont un effet direct sur le prix demandé.

«De 14 à 24 pieds, c’est considéré comme une entrée standard. Plus de 25 pieds, c’est une entrée non standard. Pour les pentes, il y a bien sûr des frais supplémentaires à cause du risque et du temps pour déneiger», laisse savoir Jordan Dion, président de Belle pelouse MD, à La Prairie.

Il affirme aussi que la distance avec les autres clients d’un déneigeur dans un secteur peut être un facteur.

Pour sa part, l’équipe d’Hollandia à Saint-Constant dit qu’une entrée en pente peut être refusée dans certains cas.

L’entreprise les Jardins de Brossard précise qu’«il faut déterminer aussi s’il s’agit d’une entrée en pente, si elle est douce ou abrupte».

«D’autres facteurs jouent un rôle dans le prix annuel fixé, soit le coût de l’essence, des assurances, le salaire des employés, les achats d’équipements et produits d’entretien pour en nommer quelques-uns», explique Isabelle Sorel, membre de l’équipe des Jardin de Brossard.

Compétition

Si certains déneigeurs ne prennent pas le prix des compétiteurs en considération, d’autres admettent que ça fait partie de leur réalité.

«Il faut jouer un peu du coude malgré une stabilité relative des prix. De nouveaux joueurs s’improvisent et offrent des prix moindres pour se tailler une place», admet Mme Sorel.

C’est le contraire pour Déneigement APR qui dit ne pas se fier aux prix de la compétition. Hollandia se fie plutôt aux prix offerts d’une Ville à l’autre en moyenne.

Pour M. Dion de Belle pelouse MD, c’est nécessaire, car les clients comparent les entreprises et négocient le prix selon les services offerts et usent d’arguments comme «le compétiteur est passé avant vous ce matin». Il ajoute aussi que dans certaines villes «il y a des guerres entre compétiteurs et cela fait en sorte que les tarifs sont à la baisse».

Les entreprises ne révèlent pas leurs prix, mais l’équipe d’Hollandia dit que cela peut varier entre 275$ et 325$.

L’offre et la demande

Trois entreprises de déneigement ont confié que la demande a beaucoup augmenté dans les dernières années, alors que le prix a augmenté d’environ 10$ en moyenne.

«La clientèle a augmenté de 175% pour nous. Nous avons presque doublé le nombre de tracteurs également. Nous en avons 25 cette année», dit l’équipe du déneigement Hollandia.

Chez déneigement APR à La Prairie, le nombre de clients a triplé.

Pour le président de Belle pelouse MD, la demande est restée assez stable.

«Une augmentation de 3 à 5$ par année serait l’idéal», dit M. Dion.

Aucune règle

Aucune instance ne régit le montant minimum ou maximum que peut charger un déneigeur, selon les entreprises consultées. L’Office de la protection du consommateur du Québec donne tout de même quelques conseils pour choisir un déneigeur sur son site web.

«Communiquez avec plusieurs entrepreneurs en déneigement afin de vous familiariser avec la façon de faire dans votre région», peut-on y lire.

L’Office affirme qu’une bonne manière de savoir quelles entreprises contacter est de demander à des voisins ou à des proches et qu’«une entreprise sérieuse répondra à vos questions. Elle a pignon sur rue, possède une solide expérience et peut vous offrir des recommandations».