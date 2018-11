Les députés rencontrent les maires de la MRC

Crédit photo : Gracieuseté

Une réunion de travail s’est tenue le 19 novembre entre le conseil des 11 maires de la MRC de Roussillon et les députés et ministres provinciaux MarieChantal Chassé (Châteauguay), Christian Dubé (La Prairie) et Danielle McCann (Sanguinet) pour travailler sur les dossiers régionaux.

L’importance du caractère agricole de la MRC a été abordée lors de cette rencontre, selon le communiqué émis par la MRC.

«La Montérégie est le garde-manger des Québécois. Donc, il faut soutenir nos agriculteurs. Je vais travailler avec la MRC dans le cadre de la révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)», a mentionné Mme McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux.

La ministre de l’Environnement, Mme Chassé, a laissé savoir qu’elle travaille sur plusieurs dossiers touchant la MRC de Roussillon, dont celui du centre de tri ainsi que du schéma d’aménagement et de développement durable.

De son côté, M. Dubé, député de La Prairie, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie a affirmé avoir «la ferme intention de m’assurer que nous travaillerons tous de façon concertée au développement économique de la plus populeuse MRC du Québec».

Les élus ont aussi échangé à propos de dossiers d’actualité pour Roussillon, notamment la gestion des matières recyclables, les déplacements sur l’autoroute 30, l’accès aux routes, le projet de l’Axe 132 et la desserte de l’Internet haute vitesse.

Le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, a affirmé avoir été témoin d’intérêt, d’écoute et d’engagement. Il croit que «cette solide base» permettra de faire progresser les dossiers et le développement économique de Roussillon.