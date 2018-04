Les dernières Dodge Challenger SRT Demon et Dodge Viper mises à l’encan

Article par Michel Deslauriers

Fiat Chrysler Automobiles s’associe avec la maison Barrett-Jackson afin d’amasser des fonds pour la charité. Et c’est toute une paire de voitures qui sera mise à l’encan au mois de juin.

En effet, le constructeur a décidé de vendre la toute dernière Dodge Challenger SRT Demon 2018 produite, et la dernière Dodge Viper 2017 produite… ensemble. Un package deal, comme on dit en bon français!

Les deux voitures seront à l’affiche à l’encan Barrett-Jackson Northeast, qui se déroulera à Uncasville au Connecticut, du 20 au 23 juin prochain.

Ces deux monstres de puissance brute arborent la même couleur de carrosserie, soit le rouge Viper, et incluront des écussons exclusifs. La Demon dispose d’un V8 suralimenté de 6,2 litres qui développe jusqu’à 840 chevaux, des sièges en tissu et en alcantara ainsi que le fameux Demon Crate contentant le module de contrôle de performance et les pneus avant minces pour les courses de drag. Quant à la Viper, équipée de garnitures en fibre de carbone ainsi que de sièges en cuir et en alcantara, elle cache un V10 atmosphérique de 8,4 litres sous son long capot, bon pour 645 chevaux.

On s’attend évidemment à ce que la mise finale soit très élevée pour obtenir ces deux pièces de collection. En 2014, la première Dodge Challenger SRT Hellcat 2015 assemblée avait été vendue pour 1,65 M$ US. On devrait dépasser allègrement la barre des deux millions américains pour le duo dynamique. La totalité de la somme sera versée à l’organisme United Way.

On peut lire davantage sur ces voitures sur le site www.dodgegarage.com.