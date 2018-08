Les détails techniques de la Porsche Taycan 2020 se confirment

Article par Le Guide de l’auto

On vous avait promis d’autres détails sur la future Porsche Taycan 2020, la première voiture 100% électrique du constructeur allemand, eh bien en voici quelques-uns puisque Porsche a récemment émis un communiqué qui confirme certains des éléments techniques du fameux prototype Mission E.

Lorsqu’elle arrivera sur le marché tard l’an prochain (plutôt début 2020 chez nous), la nouvelle rivale de la Tesla Model S et de la Polestar 1 utilisera deux moteurs électriques générant une puissance combinée de plus de 600 chevaux, le tout transféré aux quatre roues. Elle pourra ainsi accélérer de 0 à 100 km/h en « bien moins de » 3,5 secondes et de 0 à 200 km/h en moins de 12 secondes.

La Porsche Taycan 2020 est conçue pour la prochaine génération de bornes de recharge rapide fonctionnant avec un système de 800 volts. Son autonomie s’élèvera à 500 kilomètres, mais on ne connaît pas le protocole d’essai qui a été utilisé pour en arriver à un tel chiffre. Porsche soutient qu’une recharge de seulement 15 minutes permettra de parcourir 400 kilomètres.

Pour que la voiture soit fin prête à affronter toutes les conditions possibles, une équipe d’environ 40 spécialistes a assemblé au moins une centaine de prototypes qui sont testés dans des endroits et des climats extrêmes, comme en Afrique du Sud.

Enfin, on apprend que Porsche entend vendre 20 000 exemplaires de la Taycan par année, principalement aux États-Unis, en Chine et en Europe occidentale. Un tel volume n’entraînera pas une révolution, mais c’est quand même un bon début. En outre, la compagnie promet qu’il ne sera pas nécessaire de faire un dépôt ni d’attendre une plage de disponibilité pour se procurer une Taycan (chose qui déplait à de nombreux clients de la Tesla Model 3!).

Évidemment, le prix demeure encore un mystère, mais il ne faut pas se faire d’illusions : la Porsche Taycan 2020 sera une voiture ultra performante, relativement exclusive et très dispendieuse.