Les différentes facettes d’Yves P. Pelletier

Crédit photo : (Photo - Patrick Beaudry)

Le maigre de Rock et Belles Oreilles prend la route seul. Yves P. Pelletier présente Moi ?, une quête identitaire humoristique et émouvante à laquelle participe notamment son ado intérieur, Stromgol et M. Caron.

En entrevue téléphonique alors qu’il prend la route de l’Abitibi, l’humoriste avoue que les gens ont de la difficulté à le cerner.

«Au cours des dernières années, j’ai fait de l’animation, du cinéma, de la télévision et de la bande dessinée, explique-t-il. J’étais plus derrière la caméra. La foule est multigénérationnelle et composée de gens qui étaient fans de RBO, d’autres qui aiment le côté sentimental que j’avais avec Histoire de filles ou mes films et une partie qui écoutaient Partir autrement à TV5. Ça fait des salles bigarrées. »

Yves P. Pelletier est lui-même assez bigarré. Tantôt ironique ou irrévérencieux, son spectacle présente aussi des moments touchants, absurdes et personnels.

«J’ai continué d’écrire des textes et la piqûre m’est revenue quand on a présenté le spectacle The Tounes avec RBO, mentionne-t-il. J’ai créé le spectacle avec mon cœur et ce que j’ai envie de raconter. »

En famille

L’humoriste raconte diverses tranches de vie qui passent de son enfance à sa passion du voyage et également de l’actualité. Toujours dans une quête identitaire puisque : «Qui peut vraiment dire qui il est ?»

Il le fait en stand up avec son enfant, son ado et son adulte intérieur bien conservés. Mais également à travers ses nombreux personnages qui ont marqué l’imaginaire.

«Ce sont un peu comme mes enfants, soutient M. Pelletier. Ils sont là parce qu’ils ont quelque chose à dire. Je ne refais pas de vieux numéro et pas besoin de les connaître à l’avance. Ils se présentent tous par eux-mêmes.»

M.Caron, Stromgol, Chèrze Siachon et Capharnaüm reprennent donc la scène pour le bonheur des spectateurs qui ne les ont pas oubliés et du public plus jeune qui les découvre.

Lorsque le rideau tombe, Yves P. Pelletier rencontre son public. Il y a fait un constat bizarre.

Le public me ressemble et je partage leurs mêmes curiosités, avoue-t-il. Je vis de belles rencontres à travers tout ça.»