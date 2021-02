Les différentes méthodes de démolition

Vous considérez démolir un bâtiment désuet sur votre propriété pour y faire creuser une piscine ou acheter le terrain d’une maison inhabitable pour y construire votre maison de rêve ? Vous avez besoin des services de spécialistes en démolition. Ces derniers sauront vous conseiller la méthode de démolition la mieux adaptée à vos besoins en considérant la sécurité, l’environnement, le type de structure du bâtiment (hauteur, forme, matériaux, etc.) et les parties que vous désirez conserver intactes.

La méthode par découpage

Cette méthode est à privilégier si vous envisagez de conserver une partie du bâtiment pour son cachet historique ou simplement dans le cadre d’un agrandissement. Elle permet de démolir avec exactitude et précision la partie désuète du bâtiment sans endommager la partie de la structure que l’on désire conserver. Il existe trois techniques de découpage : au diamant, à la scie ou par l’hydrodémolition.

La démolition par extension

La méthode de démolition par extension est souvent utilisée lors d’agrandissement. Elle consiste à créer une fissure à l’aide d’écarteurs ou de vérins hydrauliques. Pour les bâtiments en béton, il vaut mieux choisir la méthode de démolition par découpage.

Les explosifs

Pour démolir un immeuble de plus de 20 étages, la méthode de démolition par explosifs demeure la plus abordable et la plus sécuritaire. Régie par plusieurs règlements, elle nécessite une préparation minutieuse et la mise en place de mesure de sécurité. Selon la structure du bâtiment, on choisira le type d’explosifs et la méthode d’explosion les mieux adaptées.

Le bulldozer

Idéale pour les bâtiments d’une hauteur inférieure à trois mètres, la méthode du bulldozer consiste à pousser sur la structure jusqu’à ce qu’elle s’effondre. Le bulldozer, ou le bouteur, permet également de ramasser les débris et de les transporter dans un conteneur.

La pince de démolition

La pince de démolition, que l’on installe sur la mâchoire d’une pelle mécanique, est utilisée pour broyer les matériaux. Cette méthode sert lors de la démolition de structure en béton ou en acier.

La pelle de démolition

Aussi appelée la méthode du godet et du croc, la méthode de la pelle de démolition consiste à affaiblir la structure par des poussées, des tractions et des coups jusqu’à ce qu’elle s’écroule. Alors que la pelle à godet est idéale pour détruire les murs porteurs, la pelle à crocs sert à détruire les blocs de béton et à en séparer la ferraille.

Le sapement

La méthode de démolition par sapement consiste à affaiblir les bases et les murs porteurs de la structure pour que le bâtiment s’affaisse. Il s’agit d’une méthode très dangereuse qui ne peut être utilisée que dans les endroits isolés. Elle donne généralement de bons résultats pour les cheminées ou les tourelles en béton.

Le dérasement

Il s’agit d’une méthode de démolition manuelle qui consiste à démolir la structure du haut vers le bas. Cette technique permet de préserver les fondations et de procéder à des travaux qui n’impliquent que le haut d’une structure comme dans le cas du clocher d’une église.