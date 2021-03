Les différents types de spinnerbaits

Au Québec, le spinnerbait est un leurre utilisé principalement pour la pêche au brochet, à l’achigan et au maskinongé. Différents spinnerbaits sont disponibles sur le marché et ils possèdent tous leurs propres caractéristiques. Il est donc important de bien les choisir pour atteindre des résultats optimaux.

Les spinnerbaits se divisent en trois types principaux.

Spinnerbait Willow Leaf Blades

Les Willow Leaf Blades se composent de deux cuillères identiques de forme allongée. Produisant très peu de vibrations et reflétant efficacement la lumière, ces cuillères imitent les poissons fourrage.

Ces spinnerbaits peuvent être ramenés rapidement et présentent très peu de risques de rester pris dans les herbes et autres obstacles. De plus, ils sont tout indiqués pour la pêche en profondeur, puisqu’ils sont conçus pour demeurer dans le fond de l’eau.

Spinnerbait Colorado Blades

Le Colorado Blades possède des cuillères rondes. Celles-ci produisent de grandes vibrations et se déplacent lentement pour être aperçues par les poissons léthargiques. Comme elles sont plus visibles que d’autres leurres, elles sont efficaces dans des environnements remplis de rochers ou de troncs d’arbre.

De plus, comme le Colorado Blades remonte rapidement à la surface, il est tout indiqué pour la pêche dans les eaux peu profondes. Les pêcheurs l’apprécient aussi dans les eaux troubles, car les prédateurs peuvent le distinguer grâce à ses grandes oscillations.

Spinnerbait Indiana Blades

L’Indiana Blades est le plus polyvalent des spinnerbaits. Il offre autant une bonne réverbération de la lumière que de grandes vibrations. Il est donc le passe-partout par excellence.

La combinaison des cuillères

Différentes combinaisons de spinnerbaits peuvent être créées. Vous pouvez installer une seule cuillère sur votre leurre, deux cuillères semblables ou encore, deux différents types de cuillères. Chaque agencement offre ses propres avantages. Évaluez les conditions de pêche pour bien choisir le spinnerbait et son montage.

Dans tous les cas, le spinnerbait s’utilise autant dans les vastes cours d’eau que les espaces plus encombrés, et vous aidera à attirer efficacement les poissons.