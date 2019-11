Les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne joueront pour le titre provincial

À sa 2e année au sein de la division 1, la formation de football juvénile du Collège Charles-Lemoyne (CCL) a joué les trouble-fêtes tout au long de la saison. N’ayant jamais douté de ses chances de vaincre les équipes les plus établies du circuit scolaire, elle pourra mettre un point final à leur saison de rêve à l’occasion du Bol d’or à Thetford Mines, le 17 novembre.

Les Dynamiques convoitent le précieux trophée qui couronne la meilleure équipe composée d’élèves-athlètes de secondaire IV et V au Québec. Le chemin pour y parvenir n’a pas été simple, mais les joueurs ont fait preuve «d’esprit d’équipe et de combativité», souligne leur entraîneur-chef Michel-Pier Pontbriand, une semaine avant la finale.

Ils affronteront les Condors de l’Externat Saint-Jean-Eudes, la seule formation invaincue cette saison. Les Dynamiques gardent de douloureux souvenirs de leur dernier face-à-face, alors que l’équipe de Québec les avait blanchis 40-0.

«C’est une équipe redoutable. Nous devrons être au summum de notre exécution si nous voulons gagner. Tout le monde devra faire sa part et ce, dans le plaisir», rappelle le coordonnateur du programme de football au CCL.

Les Dynamiques ont pris goût à se frotter à des équipes dont leur passé est synonyme d’excellence depuis plus de 25 ans, précise Michel-Pier Pontbriand. Ils en ont fait la démonstration lors de la demi-finale, le 9 novembre, face au Blizzard du Séminaire Saint-François. Ils ont remporté la partie 30-24.

«Le Blizzard n’avait pas perdu de partie éliminatoire à domicile depuis 8 ans. C’est une victoire très spéciale. Nous avons bien compétitionné et la préparation de l’équipe d’entraîneurs a été incroyable», relève-t-il.

La prolongation été nécessaire «dans ce duel qui aurait pu aller d’un côté comme de l’autre», souligne l’entraîneur.

«Les joueurs ont fait une belle remonté grâce à un mélange de désir, d’exécution et de collectivité, relate-t-il. Ç’a été un très beau moment qui restera dans l’histoire du Collège Charles-Lemoyne. Ça apporte un rayonnement positif au service des sports du CCL.»

Valeurs

Bien que Michel-Pier Pontbriand soit fier des performances de ses ouailles, il se dit encore plus satisfait des valeurs que ses joueurs ont partagées au cours de la saison.

«Nous leur apprenons le respect et l’intégrité. Le sport est le véhicule du développement académique. Nous sommes là pour former de futurs citoyens. Dans la vie comme au football, ils font preuve de leadership, de discipline et d’éthique et auront l’engagement communautaire à cœur», fait-il valoir.

Dans la même veine, l’organisation a tenu une collecte de vêtements chauds pour les sans-abri à Longueuil, «une occasion de montrer aux jeunes que c’est important de redonner à la société», mentionne-t-il.