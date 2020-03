Les écoles fermées jusqu’au 1er mai

Lors de son point de presse quotidien cet après-midi, le premier ministre du Québec François Legault a confirmé que les élèves ne retourneront pas en classe avant le 1er mai.

La période de deux semaines devait se terminer le 30 mars. La prolongation du congé avait été envisagée cette semaine, voilà que François Legault l’a confirmée.

Il a annoncé qu’il pensait que tous les élèves du primaire et du secondaire pourraient passer au prochain niveau. Incidemment, il n’y aura pas d’examens du ministère cette année.

On souligne que le deux tiers de l’année scolaire a été complété. Deux bulletins ont déjà été acheminées et on devrait se passer sur ces documents pour décider si les élèves passent leur année.

Avec le ministre de l’Éducation, François Roberge, il envisage de faire parvenir des exercices par la poste. Des listes de suggestions d’activités stimulantes seront acheminées aux parents qui pourront les faire aux enfants. Les exercices non obligatoires seront adaptés selon le niveau académique. Il y a aussi eu des discussions pour diffuser des capsules éducatives sur les ondes de Télé-Québec.

Quant aux étudiants du réseau collégial et universitaire, il y a possibilité de poursuivre leur formation à distance.

Les services de garde sont aussi fermés jusqu’au 1er mai, sauf pour les enfants dont les parents oeuvrent dans les services essentiels.