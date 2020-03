Les élèves de Howard S. Billings revenus d’Italie finalement retournés à la maison

Des élèves de l’école Howard S. Billings, qui sont revenus d’un voyage en Italie le 6 mars, ont finalement été retournés à la maison le mercredi 11 mars, a annoncé la Commission scolaire New Frontiers dans un communiqué.

Cette décision a été prise à la suite d’une déclaration du premier ministre du Québec François Legault, mercredi matin, qui annonçait qu’une directive recommandera une isolation préventive de 14 jours pour tous les groupes scolaire ayant visité un pays à risque.

«Bien que nous n’ayons pas encore eu de directive de la part de l’Agence de la santé, les 18 élèves et 2 membres du personnel de l’école secondaire Billings qui sont de retour d’un voyage de trois jours en Italie sont retournés à la maison aujourd’hui, jusqu’à ce qu’on ait plus d’information», écrit le directeur général de la Commission scolaire New Frontiers Rob Buttars.

La veille, M. Buttars avait indiqué au Soleil de Châteauguay que la commission scolaire suivait les recommandations des autorités de santé qui n’avaient alors pas recommandé l’isolation volontaire.

«Nous continuons de surveiller la situation et travaillons avec Santé Québec, l’Agence de santé du Canada et les autres autorités gouvernementales», dit M. Buttars.

En date du 10 mars, sept cas ont été confirmés au Québec, 465 analyses se sont avérées négatives et 91 personnes sont sous investigation. «Malgré la confirmation de quelques cas au Québec, le risque de transmission de la maladie dans la communauté demeure faible». indique-t-on sur le site du ministère de la Santé.