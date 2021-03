Les élèves du secondaire en zone rouge retournent en classe

Alors que le Québec «résiste» aux nouveaux variants et à une troisième vague, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire en zone rouge pourront reprendre les cours en présentiel à temps plein à compter du lundi 29 mars. C’est un des deux seuls assouplissements qu’a annoncé le premier ministre du Québec François Legault lors de son point de presse, le 23 mars en début d’après-midi.

Rappelons que les élèves précédemment mentionnés suivaient leurs cours en alternance entre leur demeure et leur établissement scolaire depuis plusieurs mois.

«Pour moi, c’est une vraiment belle nouvelle parce que c’est là que nos enfants doivent être, à l’école», a soutenu M. Legault.

Il a également annoncé que les résidences pour aînés où 75% des résidents ont été vaccinés depuis trois semaines pourront rouvrir leurs salles à manger à compter de demain, le 24 mars.

«Je pense que ça va faire du bien au moral de nos aînés de pouvoir luncher et revoir les autres résidents», a-t-il dit.

Toutes les autres mesures restent en place.

Variants et troisième vague

Le premier ministre a mentionné que le Québec présente une moyenne quotidienne de 700 nouveaux cas, et donc, qu’il «résiste» aux nouveaux variants et à une éventuelle troisième vague.

«Ca va bien, a-t-il affirmé. Ça veut dire que nos mesures fonctionnent, mais la guerre n’est pas finie. Il faut continuer d’être prudents, les prochaines semaines vont être déterminantes.»

Présentement, 30% des cas actifs de COVID-19 au Québec sont des variants. Le mois prochain, «ce sera la majorité des cas», a fait savoir le premier ministre, ce pourquoi il n’a annoncé que deux assouplissements.

Il a rappelé que le Québec n’est pas à l’abri d’une troisième vague et fait un appel à la prudence pour deux régions, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Outaouais, où le nombre de cas a augmenté.

Vaccination

François Legault ira se faire vacciner ce vendredi 26 mars à Montréal, alors que sa tranche d’âge, les 60 ans et plus, sont maintenant appelés à prendre rendez-vous.

«Je ne sais pas encore quel vaccin on va me donner, a-t-il révélé. Je suis prêt à me faire vacciner avec n’importe lequel des trois vaccins. Les trois sont sécuritaires et efficaces.»

La province devrait franchir le cap du million de personnes vaccinées ce soir, a dévoilé M. Legault en félicitant le ministre de la Santé Christian Dubé et son équipe.

Questionné sur l’immunité des personnes qui ont déjà guéri de la COVID-19, le Directeur national de la santé publique Horacio Arruda a expliqué qu’elles devraient recevoir une seule dose du vaccin plutôt que deux.

«Si vous avez été malade, qu’on a la preuve par laboratoire, on pense qu’après trois mois vous pourrez recevoir une première dose qui va faire le même effet qu’une deuxième dose, a-t-il fait savoir. On ne recommande pas la maladie, une dose, puis une autre, parce que ca ne donne pas plus d’immunité et ça entraine des réactions adverses importantes. Vous allez avoir comme une grippe de 7-8 jours sans bénéfices.»