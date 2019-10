Les élus de la région appuient leur journal local

Les élus de la région se sont récemment positionnés en faveur des journaux locaux par diverses initiatives, en marge du mouvement provincial Je soutiens mon journal pour assurer la pérennité des médias.

Lors de son assemblée du 25 septembre, le conseil des maires et mairesses de la MRC de Roussillon a voté une résolution afin de soutenir la demande formulée par Gravité Média, propriétaire notamment de l’hebdomadaire Le Reflet, «d’appuyer le mouvement pour encourager les commerçants à Acheter local, annoncer local». La résolution a été proposée par le maire suppléant de Delson, Jean-Michel Pépin, et appuyé par la mairesse de Plusieurs commerçants ont aussi exprimé leur appui envers Le Reflet en apposant un autocollant aux couleurs de Gravité Média sur leur porte.

Les députés aussi

Le mouvement s’est aussi transporté sur la colline parlementaire à Québec où les députés de Sanguinet et La Prairie, Danielle McCann et Christian Dubé, ont chacun pris une photo d’eux en train de lire un hebdomadaire.

«Nos journaux locaux sont essentiels pour l’accès à une information de qualité. Ils sont essentiels à notre démocratie! Même à mon bureau de Québec, je lis le Journal Le Reflet, mon journal local! Je suis fier d’appuyer le mouvement #MonJournalAvantTout. Félicitations à toute l’équipe du Reflet pour leur travail exceptionnel», a écrit Christian Dubé sur sa page Facebook.

Enfin, la Table de concertation des préfets de la Montérégie a salué par voie de communiqué l’annonce du gouvernement du Québec de mettre sur pied un programme d’aide à la presse écrite de 50 M$.

«Nous reconnaissons le rôle crucial exercé par les médias locaux afin d’informer les citoyens des enjeux et de l’ensemble des activités qui touchent leur localité. La diversité, la qualité du travail et l’indépendance des médias d’information sont des ingrédients essentiels à la vitalité et au rayonnement de la Montérégie», a déclaré Patrick Bousez, président de la Table et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.