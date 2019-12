Les enchères achèvent, n’attendez pas qu’il soit trop tard !

Il vous reste moins de 48 heures pour miser aux enchères de Noël du Reflet et de Gravité Média au profit du Complexe le partage. Celles-ci prendront fin jeudi à 16h.

Cette nouveauté du Journal a été créé dans le but de permettre aux lecteurs de mettre la main sur des offres alléchantes, tout en permettant de redonner aux plus démunis de la région.

Un total de 9 lots sont disponibles. Parmi eux, la création d’un logo personnalisé d’une valeur de 600$ par l’Agence marketing de Gravité Média. Pour le moment, la mise la plus élevée est de 105$. C’est le temps de faire une offre et de profiter d’un rabais substantiel!

Une lectrice a misé 200$ pour la toile de l’artiste Janick Ericksen, récompensée sur la scène nationale et internationale à plusieurs reprises. Son œuvre intitulée Nouveau monde est évaluée à 1 500$ et comprend un certificat d’authenticité.

Les enchères comprennent également un bâton autographié par le no 41 des Canadiens de Montréal, Paul Byron. Son nom complet et son numéro sont aussi gravés sur ce bâton gaucher avec lequel il a joué ou pratiqué. Le ruban entourant le manche y est appliqué à la perfection! Le hockey de marque Bauer vaut 300$, selon le site de la compagnie. La mise la plus haute s’élève aussi à 200$ pour le moment.

Autres offres et mises les plus élevées (en date du 17 janvier 16h30)

Prendre un café avec Claude Poirier: 55$

Le livre Steve Bégin, ténacité, courage, leadership autographié: 35$

Deux billets pour un match des Canadiens d’une valeur de 441$: 375$

50$ pour souper à La Piazzetta à Candiac, suivi du spectacle de Katherine Levac à La Prairie pour deux et d’une photo avec l’artiste après son spectacle: 130$

Offrez-vous l’équipe de rédaction du Reflet pour une visite à nos bureaux ou une conférence chez-vous: 20$

Une nuit dans un prêt-à-camper au RécréoParc, d’une valeur de 125$: 85$