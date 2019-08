Les épiceries IGA accepteront les contenants réutilisables

Dès le 16 septembre, la chaîne d’épicerie IGA permettra à ses clients d’apporter ses contenants réutilisables pour faire l’achat de nourriture a appris La Presse.

Ce projet pilote s’installera dans tout ces magasins du Québec. Sur le territoire du Soleil de Châteauguay, des IGA sont accessibles à Delson, Candiac et La Prairie. Les clients devront peser leur contenant à la courtoisie avant de les utiliser. Les récipients devront être propres, sans fentes, taches, impuretés et rouille pour être acceptés. Ils devront avoir été conçus pour entreposer des aliments. Autres particularités que devront avoir ces plats; avoir un couvercle ou un dispositif de fermeture et ne pas afficher de code à barres.

Les consommateurs pourront y mettre des aliments en vrac, fruits et légumes et se servir aux comptoirs libre-service.

Les sacs en tissu ou en filet pour les produits alimentaires secs, les fruits et légumes ainsi que l’utilisation de contenants réutilisables en verre ou en plastique seront permis par ces épiceries.

Le détaillant alimentaire Sobeys du groupe Empire, une société regroupant plusieurs bannières comme celle de IGA, a annoncé l’élimination des sacs d’épicerie en plastique de ses 225 magasins au Canada d’ici janvier 2020.