Zone rouge : secondaire 4 et 5 à l’école une journée sur deux

Comme la contagion ne prend pas de récréation, les écoles secondaires en zone rouge [alerte maximale] devront adopter des mesures spécifiques à compter de jeudi. Parmi lesquelles, un enseignement hybride qui se traduit par un apprentissage à distance à temps partiel pour les étudiants en secondaire 4 et 5.

Les différentes mesures annoncées ne s’appliquent qu’aux différentes régions qui se retrouvent en zone rouge. Celles-ci seront appliquées jusqu’au 28 octobre, soit la date de fin du Défi 28 jours décrété la semaine dernière par le gouvernement. Ensuite, il y aura une réévaluation.

«On adopte des mesures spécifiques pour accroître la santé des jeunes et de nos enseignants, a expliqué Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation. De manière générale, on ne peut pas dire que les écoles sont un vecteur majeur de transmission. On a des mesures efficaces, mais les chiffres sont en croissance. »

L’enseignement en mode hybride permettra de diminuer de 20 % la fréquentation scolaire en présentiel. Ce qui permettra de réduire les contacts physiques, donc les occasions de transmission.

Aussi, à compter de jeudi, tous les élèves du secondaire devront porter le couvre-visage en tout temps. Sur le terrain de l’école, dans les aires communes et en classe. Même chose pour les enseignants. Les activités parascolaires et les sorties sont suspendues, la période de dîner se déroulera en classe et les places pourraient être assignées dans les autobus. Une présence policière accrue autour des écoles s’opérera aussi à partir du 8 octobre. Il s’agira de sensibiliser les jeunes et rappeler l’importance de respecter les mesures imposées par l’urgence sanitaire.

«Les apprentissages se poursuivent, assure le ministre. On veut tout faire pour garder nos écoles ouvertes. »

Pour aider à la surveillance, au nettoyage et à l’encadrement, la plateforme de recrutement quebec.ca/repondezpresent a été mise en ligne. On espère recruter 2000 travailleurs pour venir en renfort dans les écoles.

Les gyms fermés

Les sports et loisirs en zones rouges subissent le même sort à compter du 8 octobre. Ils cesseront jusqu’au 28 octobre. Pendant trois semaines, seule la pratique libre et individuelle, ou en bulle familiale, sera autorisée.

Les salles d’entraînements seront contraintes de fermer pour trois semaines. Isabelle Charest, ministre du Sport et du Loisir, a informé qu’une compensation financière serait annoncée sous peu.

Elle a qualifié l’annonce de coup dur. «Je comprends votre tristesse et votre désarroi, a-t-elle dit. Je comprends et je partage votre déception. Pendant les prochaines semaines, je vous invite à continuer de bouger, mais à le faire autrement. »

Enseignement supérieur à distance

Les collèges et universités en zones d’alerte maximale sont également appelés à appliquer leur protocole d’urgence à compter de jeudi. Danièle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur, a indiqué que ces établissements étaient invités à limiter les déplacements et prôner l’enseignement à distance. En de rare exception, les étudiants seront autorisés à fréquenter l’école en présentiel.