Les étudiants pourront revenir en classe progressivement dès lundi

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, compte sur la collaboration des étudiants de cégeps et d’universités pour un retour en classe sécuritaire, alors que ceux-ci seront autorisés dès lundi prochain, 8 février, à retourner sur les campus en zone rouge et reprendre une certaine vie étudiante et sociale.

En conférence de presse jeudi midi, la ministre a annoncé que «chaque étudiant, peu importe son programme d’études, pourra, s’il le peut, et ce, graduellement, bénéficier d’activités d’enseignement ou d’activités de groupe à caractère pédagogique en présence plusieurs fois par mois, idéalement une fois par semaine.»

Les collèges et les universités seront donc autorisés à offrir leurs cours en présence aux étudiants, tout en maintenant la distanciation. Le taux maximal d’occupation des salles de classe sera toutefois fixé à 50% pour les cours à caractère théorique, alors qu’aucune limite d’occupation ne sera imposée pour les activités d’enseignement à caractère pratique, tels que laboratoires et évaluations.

Les changements apportés permettront aussi à des groupes de maximum six étudiants de se regrouper sur le campus pour réaliser des activités à caractère pédagogique complémentaires aux activités d’enseignement, notamment pour réaliser des travaux d’équipe ou réunir des groupes d’étude.

Le port du masque deviendra obligatoire en tout temps, sauf exception, pour l’ensemble des étudiants et ceux-ci devront respecter une distance de 1,5 mètre entre eux en classe et de 2 mètres dans toutes les autres situations, par exemple en petits groupes de travail.

La ministre McCann s’est dite consciente des problèmes d’anxiété et de stress vécus par de nombreux étudiants au cours des derniers mois et les a félicités pour leur compréhension et leur collaboration à respecter les mesures imposées.

Elle a aussi incité les directions d’établissements à assurer des mesures de contrôle efficaces afin de permettre une circulation sécuritaire des étudiants, notamment à l’entrée et à la sortie des cours. «Ce qu’on veut maintenant, c’est briser l’isolement des étudiants.»

Des mesures de soutien financier additionnelles demeurent disponibles, selon elle, outre les 250 M$ déjà accordés aux établissements depuis le début de la pandémie.

Elle a toutefois prévenu que ces mesures ne représentaient pas un retour à la normale. «C’est un premier pas… le tout se fera de façon graduelle», a-t-elle rappelé, tout en ajoutant qu’aucun établissement n’avait témoigné d’éclosions jusqu’à présent, mis à part certaines résidences étudiantes.

Selon Mme McCann, le taux de réussite ou d’abandon n’a pas connu de variation jusqu’à présent en raison des mesures imposées dans les établissements. Certains cours ont été notés «incomplet», ce qui ne représente pas un échec toutefois.