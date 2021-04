Les facteurs intervenant dans le choix de la pente du toit

Le choix de la pente du toit dépasse de loin les préférences esthétiques. De nombreux facteurs doivent être pris en considération pour des raisons de sécurité, d’efficacité énergétique et de durée de vie de la toiture. Il est donc important de comprendre l’impact de chacun de ces facteurs avant d’entreprendre les travaux de toiture.

Les toits ont-ils tous une pente?

La réponse est oui. Même lorsqu’un toit est dit plat, il possède une inclinaison. C’est l’angle de la pente qui détermine le choix de vocabulaire. Lorsque cet angle atteint ou dépasse 16,7%, on parle d’un toit en pente. Pour une inclinaison plus petite, il sera question d’un toit plat. Il est aussi possible qu’un toit possède plusieurs inclinaisons différentes, par exemple s’il possède plusieurs pignons.

Quels sont les avantages d’une forte inclinaison?

Il y a bien sûr celui de vous permettre d’aménager un espace de vie ou de rangement supplémentaire dans le grenier. Plus l’inclinaison est grande, plus cette possibilité d’espace sera grande. D’un autre côté, une très petite inclinaison peut vous permettre d’aménager un espace de vie sur le toit. Mais, ce n’est pas nécessairement ce facteur que vous devriez analyser en premier. L’angle de la toiture engendre aussi des questions de sécurité. Par exemple, une pente importante évitera les accumulations de déchets (branches, brindilles, feuille, etc.) sur votre toiture, ce qui limitera les dommages qui pourraient en résulter comme une usure prématurée du revêtement. Elle limitera aussi les accumulations de neige, ce qui réduira le temps nécessaire à l’entretien de la toiture en hiver.

Quels sont les inconvénients d’une forte inclinaison?

Un angle de toiture important signifie une surface de toit plus grande, donc des coûts supplémentaires de main-d’œuvre et de matériaux. Une augmentation de l’inclinaison est aussi corrélée à une réduction de la sécurité des personnes travaillant sur le toit (pour une inspection ou une réparation ou un renouvellement de revêtement). Et, elle expose votre revêtement de toiture à une plus grande puissance des vents, ce qui pourrait l’endommager. Donc, si vous habitez dans une région où les forts vents sont fréquents, il faut prendre cet aspect en compte.

Avez-vous déjà choisi le revêtement que vous souhaitez installer?

Si votre choix de revêtement relève d’une importance capitale et que vous n’avez pas envie de changer d’idée, vous devez savoir que les revêtements de toiture ne sont pas adaptés pour tous les types de toiture. Certains ont une meilleure efficacité lorsque la pente est légère, d’autres sont conçus pour répondre aux besoins des toitures très inclinées.

Vous êtes-vous renseignées sur les règlements municipaux?

Il se peut que pour des raisons d’esthétisme et d’harmonie, votre ville ait établi des règles à respecter en matière d’inclinaison de toiture ou de structure de toit (nombre de pignons, inclinaison, etc.) Avant de prendre quelque décision que ce soit, il est important de connaître ces règles.