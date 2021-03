Les femmes sont plus riches qu’avant, mais pas autant que les hommes

La richesse des femmes s’accroit avec les années, mais elle n’a pas encore atteint la parité avec les hommes.

«Au Québec comme ailleurs au Canada, la majorité des femmes font toujours face à des inégalités économiques qui affectent leur autonomie financière. Toutefois, il y a une embellie à l’horizon», soutient Sophie Sylvain, planificatrice financière chez Desjardins Gestion de patrimoine.

Citant des données obtenues auprès de la firme spécialisée Investors economics, elle indique que 42% de la richesse au Canada sera contrôlée par des femmes en 2028, soit 3 200 milliards de dollars, comparé à 35% en 2016 ou 1 400 milliards $.

Cette progression sera également imputable aux actifs que les femmes recevront en héritage au Canada. Celui-ci est estimé à 900 milliards $ entre 2016 et 2026, a-t-elle ajouté en citant cette fois une étude publique, Women and Wealth. The changing face of wealth in Canada and its implications for financial advisors, effectuée par Investment Planning Counsel en 2017.

Elles gagnent moins et accumulent moins

L’un des obstacles auquel les femmes doivent composer est le fait que les Canadiennes ont un revenu médian inférieur à celui des hommes, peu importe leur niveau de scolarité et la région dans laquelle elles demeurent, fait valoir Mme Sylvain.

Ces écarts de revenu altèrent leur capacité d’épargner et font en sorte que leurs droits de cotisation REER sont moindres que les épargnants de sexe masculin. C’est en partie ce qui explique que le revenu de retraite moyen des femmes est d’environ à 80 % de celui des hommes, dit-elle.

Cette tendance se reflète également sur les rentes du Régime de rentes du Québec (RRQ). Comme elles gagnent moins, leurs prestations de rentes sont plus faibles. Ce, d’autant plus que ce sont souvent les mères qui arrêtent de travailler – et donc de cotiser – le temps d’élever leur famille. En 2017, les prestations de la RRQ étaient en moyenne de 6 110 $ pour les femmes de 65 ans et plus, comparativement à 7 573 $ pour les hommes du même âge, soit un écart de plus de 19 %.

Revenu d’emploi médian par niveaux de scolarité des Québécois de 25 à 65 ans travaillant à temps plein toute l’année (recensement 2016) et, à titre indicatif, droits REER correspondants

Scolarité Québécois (Droits REER) Québécoises (Droits REER) Différence de revenu Différence de revenu (en %) Primaire-secondaire 41 600 $ (7 488 $) 31 400 $ (5 652$) (10 200 $) (25 %) Professionnel-collégial 50 500 $ (9 090 $) 38 800 $ (6 984 $) (11 700 $) (23 %) Baccalauréat 79 500 $ (14 310 $) 58 900 $ (10 602 $) (20 600 $) (26 %)

(Source : Niveau de scolarité et revenu d’emploi, Institut de la statistique du Québec, 2018)

La gestion du patrimoine au féminin

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, Sophie Sylvain rappelle le concept des trois P vers l’autonomie financière: la planification budgétaire, la planification de la retraite (connaissances liées aux régimes enregistrés) et la protection du patrimoine (aspects légaux).

Elle donne en exemple 11 pratiques gagnantes: