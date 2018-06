Les freins Brembo fêtent leurs 25 ans tout en couleur

Article par Olivier Beaulieu

Lorsqu’une voiture de performance est construite, il arrive régulièrement que le fabricant sous-traite certaines composantes d’un véhicule ou s’associe avec un spécialiste. Brembo, une compagnie italienne spécialisée dans les systèmes de freinage de performance, équipe plusieurs voitures exotiques, des sportives et, depuis peu, des voitures de Formule 1! On reconnaît ses systèmes de freinage notamment grâce aux couleurs éclatantes de ses étriers. Cette année, Brembo célèbre ses 25 ans depuis la fabrication de sa première composante colorée.

Au cours des années, les étriers colorés sont devenus la marque de commerce du fabricant Brembo. En 1992, on a pris la décision de jumeler ingénierie de performance au design, transformant ainsi une pièce mécanique en un élément distinctif.

Aujourd’hui, plusieurs couleurs sont associées à ces freins de performance. On pense notamment au rouge, au jaune, à l’or, mais également au bleu et au gris. Cela dit, dans le cadre de son 25e anniversaire, Brembo ressort plus d’une centaine de couleurs qui ont été utilisées depuis 1992. À vous de choisir!