Les hôtels de ville et les bâtiments municipaux rouvrent

Alors que le déconfinement dû à la COVID-19 se poursuit, les Villes de la région annoncent que les mairies et autres bâtiments municipaux rouvrent tranquillement à la population.

Delson

À Delson, c’est le cas depuis le lundi 1er juin pour l’hôtel de ville, le garage municipal, la portion administrative du Centre sportif et le comptoir de prêt de la bibliothèque. Le centre communautaire, la Jonction et l’église demeurent quant à eux fermés jusqu’à nouvel ordre.

Malgré tout, la Ville encourage le plus possible les citoyens à utiliser les services en ligne ou le téléphone et à «se déplacer uniquement en cas de nécessité avec un couvre-visage». Des mesures d’hygiène et de distanciation sociale devront être respectées en tout temps. De l’affichage est en place à cet effet.

Saint-Constant

À Saint-Constant, l’ouverture se fera à compter du 8 juin. Les citoyens seront invités à prendre rendez-vous s’ils veulent rencontrer les équipes à l’hôtel de Ville et au Centre municipal.

«Bien entendu, nous avons dû modifier notre formule, afin de protéger les citoyens ainsi que nos employés du virus. Encore une fois, des mesures d’hygiène et de distanciation physique seront appliquées», informe Saint-Constant.