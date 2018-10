Les infirmières approuvent l’entente de principe à 72 %

Crédit photo : Archives

C’est par une forte proportion de 72% que les membres du Syndicat des professionnelles en soins de la Montérégie-Ouest-FIQ ont endossé l’entente de principe intervenue la semaine dernière avec le CISSSMO.

Cet appui s’est manifesté lors de quatre assemblées générales lors desquelles les 2348 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes étaient appelées à se prononcer, les 10 et 11 octobre.

Notons que ces négociations locales portaient sur plusieurs points touchant les conditions de travail des syndiquées, notamment les remplacements, les congés fériés, les vacances ou les déplacements. Elles excluaient la question des salaires, qui se négocie à l’échelle nationale.

«Nos membres ont été satisfaites des points que nous leur avons présentés, explique Francine Savoie, présidente de la FIQ–SPSMO. Après plusieurs mois de négociations, nous avons pu avoir, en grande partie, le résultat souhaité avec l’employeur, soit la stabilité de nos équipes de soins, notamment par l’introduction d’une notion d’autosuffisance de poste dans nos centres d’activités, mais également la réduction des impacts de la réalité du grand territoire géographique du CISSS, poursuit-elle. Avec leur appui, elles viennent de réitérer leur confiance en nous et nous les en remercions.»

Le syndicat des professionnelles en soins est présentement le seul à avoir convenu d’une entente avec le CISSSMO avant la date limite du 30 septembre.

Du côté de l’Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l’APTS), qui regroupe des syndiqués qui offrent des services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d’intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, les négociations ont été rompues.

Le représentant pour la Montérégie-Ouest, Francis Collin, dénonce que les employeurs de 15 CISSS et CIUSSS où se déroulaient des négociations locales avec le syndicat se soient retirés des pourparlers.

Les négociations achoppent aussi pour les catégories d’emploi 2-3 représentant entre autres les préposés aux bénéficiaires, le personnel administratif et d’entretien, représenté par le Syndicat Canadien de la fonction publique FTQ.